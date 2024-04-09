Сёмин: «После продления контракта с ЦСКА Чалов будет более хладнокровно забивать мячи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым до середины следующего года.

По мнению специалиста, подписание нового соглашения пойдёт на пользу как клубу, так и самому футболисту.

«Хорошо, что футболист и клуб нашли общее понимание и продлили контракт. Я думаю, после этого он успокоится, будет более хладнокровно забивать мячи за ЦСКА и приносить победы команде», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.