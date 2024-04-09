Алдонин: «После продления контракта Чалов должен показывать качественный футбол»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о продлении московским клубом контракта с нападающим Фёдором Чаловым.

Напомним, новое соглашение российского футболиста с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года.

По мнению Алдонина, Чалов подписал краткосрочный контракт, чтобы в будущем перейти в европейский клуб.

«Было много разговоров о его контракте, и это могло нервировать. Теперь Чалов должен показывать качественный футбол. Правильно, что продлили контракт», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.