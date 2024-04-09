Сторожук: «Победа «Краснодара» или «Зенита» в очной игре не выявит чемпиона»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и питерским «Зенитом».

Специалист отметил, что нельзя однозначно сказать, что предстоящий поединок станет решающей в борьбе за чемпионство, ведь все теряют очки, а команда с берегов Невы выглядит не так ярко, как раньше.

«Победитель в этом матче обретёт много уверенности. Но борьба ещё впереди. Победа «Краснодара» или «Зенита» в этой игре не выявит чемпиона», - приводит слова Сторожука «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится в субботу, 13 апреля, в Краснодаре.