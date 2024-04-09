Сенников: «Локомотиву» явно не хватает Дзюбы»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о значимости нападающего Артёма Дзюбы для московской команды.

По мнению эксперта, 35-летний Дзюба является основным нападающим «железнодорожников», и сейчас его очень не хватает команде.

«Мне кажется, он лучше сыгран с партнёрами, его опыт поможет команде. Сейчас Дзюбы явно не хватает «Локомотиву». Его просто некем заменить», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Также Сенников подчеркнул, что другой форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов пока не может претендовать на роль основного нападающего.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «железнодорожников» 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.