Масалитин рассказал, какие сюрпризы могут быть в чемпионской гонке РПЛ

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о раскладах в борьбе за медали после 23-го тура РПЛ.

- Среди лидеров чемпионата очки в этом туре потеряло только «Динамо». Как оцените развитие чемпионской гонки?

- Еще могут быть сюрпризы. В следующем туре «Краснодар» принимает «Зенит». Если питерцы потеряют очки, а «Динамо» свой матч выиграет, то гонка за медали обострится. Вполне допускаю, что «Зенит» может оступиться. А если выиграет, то южане могут повалиться в чемпионате. Все возможно. Еще рано говорить о том, что вырисовывается.

- «Динамо» еще в чемпионской гонке после проигрыша «Спартаку»?

- Мне кажется, что теперь шансы на первое место у «бело-голубых» минимальные. Только теоретические. Тем не менее, когда есть хоть какие-то шансы, ими надо постараться воспользоваться.

- «Краснодар» с трудом выиграл у «Пари НН». В прошлом туре сыграл вничью с «Локомотивом». Почему очки сейчас даются с таким скрипом? Это связано со сменой тренера?

- Естественно. Пришел новый тренер, со своим видением игры. Хотя пока он попытался оставить прежний рисунок. Это логично, если наставник приходит по ходу сезона, и уже все выстроено. А то получится как в песне: от одного берега отстал, а к другому так и не пристал. Легко можно потерять игру, которая приносила результат, если менять требования к футболистам и все перестраивать. Начало у «Краснодара» было очень хорошее, что в матче с «Локомотивом», что с «Пари НН». А потом команда почему-то расслаблялась. Нижегородцы этим воспользовались, и стали забивать.

- «Спартак» еще будет бороться за медали? Отрыв от третьего места три очка.

- Все может быть, но тут многое зависит от «Динамо». После неудач команда Лички немного откатилась. Если еще проиграет, то ЦСКА, «Локомотив» и тот же «Спартак» могут вплотную подойти.

- «Локомотив», ЦСКА или «Спартак» смотрятся убедительнее конкурентов по игре?

- Все три команды непредсказуемые. Могут проваливать матчи, а после этого показывать хорошую игру. «Армейцы» плохо провели предыдущие матчи, теряли очки, а потом убедительно выиграли у «Факела». И «Локомотив» то же самое. Внутренние проблемы вылезли наружу, а потом команда собралась. Надо уже включаться. Мы видели, что в Грозном «железнодорожники» вышли играть на победу. Они были заряженные, мотивированные. А что касается «Спартака», он вообще ничего не показывал до середины второго тайма, а в итоге обыграл «Динамо».

- «Зенит» скромно выиграл у «Балтики», 1:0. Как думаете, почему питерцы забили всего один мяч?

- Если столько моментов не забивать, то больше, чем 1:0, и не выиграешь. Реализация подвела, потому что питерцы создавали много моментов, оказывали хорошее давление. По игре команда Семака смотрелась как явный фаворит. Взять «Оренбург». Наиграл он вчера на 3:0 в матче с «Рубином»? Тяжело так сказать, но команда реализовала свои моменты.

Елена Григорьевская