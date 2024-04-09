Червиченко: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера «красно-белых».

«Понятия не имею, кто такой Янсен. Это такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль, когда он только появился. Думаю, это просто сплетни тех, кто хочет пристроить своего клиента», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, вчера, 8 апреля, стало известно о том, что Янсен может возглавить «Спартак» в случае отставки Гильермо Абаскаля. Последним клубом нидерландского специалиста был «АЗ Алкмаар», который он покинул в этом году.

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.