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Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов

09 Апреля 2024 • 15:16 Комментировать

В современном мире происходят вещи, которые ещё десять лет назад было сложно вообразить. Например, с помощью искусственного интеллекта были спрогнозированы имена победителей Лиги чемпионов до 2103 года.

Согласно расчёту, который опубликовал StokeyyG2, российский клуб впервые выиграет Лигу чемпионов в 2089 году. В сезоне 2088/2089 трофей поднимут над головой футболисты «Зенита» - так считает искусственный интеллект.

Если говорить о текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то искусственный интеллект предсказал триумф «Барселоны». В четвертьфинале команда Хави сыграет против «ПСЖ», первый матч пройдёт в среду, 10 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов
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