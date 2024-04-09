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Агент Панченко высказался о продлении контракта ЦСКА с Чаловым

09 Апреля 2024 • 15:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Бывший агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова Виктор Панченко высказался о том, что форвард продлил контракт со столичным клубом до конца следующего сезона.

Агент отметил, что у игрока на данный момент нет никаких вариантов продолжения карьеры в Европе, ведь его уровень не соответствует тому, чтобы выступать за рубежом.

«Пока не могу понять, с каким смыслом его продлили на полгода. Но Евгений Леннорович Гинер всегда знает, что делает», - приводит слова Панченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чалов является воспитанником академии столичного клуба, свой первый матч за основную команду он провел в 2016 году. 

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