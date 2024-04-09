Гришин: «Продление контракта Чалова с ЦСКА — это хорошо»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о том, что нападающий «армейцев» Фёдор Чалов продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года.

«Продление контракта Чалова с ЦСКА — это хорошо. ЦСКА оставил своего форварда, плюс у него российский паспорт, а также Чалов — хороший нападающий, который должен помочь клубу», —цитирует Гришина «Чемпионат».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной России в 12 миллионов евро.