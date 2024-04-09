В ЦСКА рассказали о компромиссе с Чаловым

Во вторник ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым. При этом трудовое соглашение футболиста было пролонгировано всего лишь на полгода – до лета 2025 года. По словам Романа Бабаева, генерального директора «армейцев», в ходе непростых переговоров было достигнуто компромиссное решение с учётом желания Чалова поиграть в европейской лиге.

«В конечном счёте мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать свои силы в Европе, осуществив свою мечту», - слова Бабаева приведены на сайте ЦСКА.

На текущий момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Локомотива» на выезде.