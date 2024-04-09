Чалов — о продлении контракта: У нас были непростые переговоры

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о продлении контракта со столичным клубом, который теперь рассчитан до конца сезона-2024/25.

Форвард отметил, что были непростые переговоры, но ЦСКА для него не пустой звук, и удалось найти точки соприкосновения, потому что все стороны хотели, чтобы эта ситуация завершилась положительным образом.

«Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах. Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон», - приводит слова Чалова пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Чалов является воспитанником академии столичного клуба.