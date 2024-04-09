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Кузьмичёв: «Отставка Абаскаля — это лишь вопрос времени»

09 Апреля 2024 • 14:56 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Известный футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский специалист не справляется со своими обязанности и в скором времени будет уволен.  

«Отставка Абаскаля давно напрашивается. Это же для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 22 туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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