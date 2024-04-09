Кузьмичёв: «Отставка Абаскаля — это лишь вопрос времени»

Известный футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский специалист не справляется со своими обязанности и в скором времени будет уволен.

«Отставка Абаскаля давно напрашивается. Это же для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 22 туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять баллов.