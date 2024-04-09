Мостовой рассказал, в чём Европа лучше России

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поговорил о разнице между жизнью в России и жизнью в Европе. По словам экс-игрока «Сельты», европейцы не стремятся уезжать в столицы своих стран, поскольку там во всех городах хорошие условия.

«Большая разница между Россией и Европой и то, что мне прям бросилось в глаза, что средний уровень жизни в любом европейском городе отличный. Это то, чего нет у нас в России. У нас только Москва, а уже потом остальные города», - цитирует Мостового Sport24.

Мостовой отметил, что в Европе даже в небольших городах есть всё необходимое, и местное население ездит в столицу только в качестве туристов.

Добавим, что в европейских лигах Александр Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». Сейчас Мостовой обучается на тренера.