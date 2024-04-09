Лайкин: «Вижу, что в «Спартаке» все выкладываются на 100 процентов»

Игрок «Спартака» Максим Лайкин, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», высказался об игре «красно-белых» во второй части нынешнего сезона.

20-летний футболист не смог назвать причину спада в игре московской команды, выразив при этом мнение, что «красно-белые» выкладываются на все 100%.

«Я не внутри команды. Вижу, что все выкладываются на 100 процентов», — цитирует Лайкина «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 35 очков в 22 проведённых матчах, расположился на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 13 апреля против «Сочи».