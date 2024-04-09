Сенников высказался о нападающем «Локомотива» Хамуличе

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нападающем столичного клуба Саиде Хамуличе.

Эксперт отметил, что по одному матчу, в котором принял участие игрок сборной Боснии и Герцеговины, форвард напомнил ему Марко Раконьяца.

«Хамулич никак себя не проявил и непонятно, сможет ли. Не понимаю, есть ли у него какие‑то перспективы», - приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что 23-летний нападающий выступает за «Локомотив» на правах аренды, он принадлежит французской «Тулузе».

Хамулич вышел на замену в матче против «Краснодара» (1:1) и не смог реализовать несколько опасных моментов.