Черов: «Поздравили Ташуева с продлением контракта, устроили ему коридор»

Защитник «Факела» Василий Черов высказался о том, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

По словам футболиста, вся команда поздравила своего наставника с подписанием нового соглашения.

«Поздравили Ташуева с продлением контракта, устроили ему поздравительный коридор на тренировке. На его работу в «Факеле» это никак не влияет, год или два у него остаётся по контракту», — приводит слова Черова «Чемпионат».

Напомним, Ташуев возглавляет «Факел» с сентября прошлого года. После 22 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.