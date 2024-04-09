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Черов: «Поздравили Ташуева с продлением контракта, устроили ему коридор»

09 Апреля 2024 • 14:27 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Защитник «Факела» Василий Черов высказался о том, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

По словам футболиста, вся команда поздравила своего наставника с подписанием нового соглашения.  

«Поздравили Ташуева с продлением контракта, устроили ему поздравительный коридор на тренировке. На его работу в «Факеле» это никак не влияет, год или два у него остаётся по контракту», — приводит слова Черова «Чемпионат».

Напомним, Ташуев возглавляет «Факел» с сентября прошлого года. После 22 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев Василий Черов ещё теги

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