Московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что новое соглашение с форвардом будет рассчитано до конца сезона-2024/25. Предыдущий контракт был рассчитан до 31 декабря.

Чалов является воспитанником академии столичного клуба. За основную команду он выступает с 2016 года и с тех пор провел 251 матч во всех турнирах, в которых отметился 85 забитыми мячами и 43 результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что во второй части сезона-2021/22 он выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.