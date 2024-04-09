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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Таранов не считает, что матч между «Краснодаром» и «Зенитом» станет определяющим в борьбе за чемпионство

09 Апреля 2024 • 14:13 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
13.04 17:00

Бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов выразил мнение, что матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» не станет решающим в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Я думаю, рано говорить, что это игра за первое место. Гонка за чемпионство сохраняется, поэтому ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Спартак» и остальные клубы не надо списывать со счетов», — цитирует Таранова «Чемпионат».

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля на домашней арене «быков». Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что за восемь туров до конца сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко.

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