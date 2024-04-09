В агентстве Роши высказались о возможном получении бразильцем российского паспорта

В футбольном агентстве Sferico Sports, которое представляет услуги защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались о возможном получении бразильцем российского паспорта.

«Посмотрим. Виллиан сейчас не хотел бы смещать фокус с матчей. Он знает, что следующие туры станут определяющими», - приводит слова агентства «РБ Спорт».

Напомним, что 29-летний футболист выступает за столичный клуб с лета 2022 года. Его соглашение рассчитано до конца следующего сезона с опцией пролонгации ещё на один год.

В текущем сезоне Роша принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.