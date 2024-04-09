В агентстве Роши высказались о будущем игрока в ЦСКА

В футбольном агентстве Sferico Sports, которое представляет услуги защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем игрока в российском клубе.

В агентстве отметили, что бразилец сейчас сфокусирован только на выступлениях за столичный клуб, и он хочет помочь «армейцам» побеждать, а также улучшать свою личную статистику.

«Очевидно, что несколько клубов наблюдают за ним. Но любое решение о переходе может быть принято только по завершении сезона», - приводит слова агентства «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.