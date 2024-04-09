Дзюба и Тикнизян готовы сыграть против ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Наира Тикнизяна.

Специалист отметил, что форвард уже вернулся к тренировкам в общей группе, а игрок сборной Армении уже был готов сыграть против «Ахмата», но ситуация не позволила рисковать.

«Безусловно, он может сыграть с ЦСКА. По здоровью и Тикнизян, и Дзюба будут готовы к матчу, но по тому, как распределим их игровое время, решим уже ближе к игре», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби пройдёт в субботу, 13 апреля, на «РЖД Арене».