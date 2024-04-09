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Колыванов дал совет Смолову уйти из «Динамо»

09 Апреля 2024 • 13:26 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов дал совет нападающему столичного клуба Фёдору Смолову.

Специалист отметил, что такие игроки, как Смолов, должны иметь постоянную игровую практику, ведь выходя на замену, у него нет уверенности, к тому же у него сейчас ушла скорость.

«Нужно понимать, что человеку уже 34 года. По‑моему, лучше пусть идёт в менее классную команду, но играл бы там в основе. Появился бы кураж», - заявил Колыванов в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
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