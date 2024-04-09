Колыванов дал совет Смолову уйти из «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов дал совет нападающему столичного клуба Фёдору Смолову.

Специалист отметил, что такие игроки, как Смолов, должны иметь постоянную игровую практику, ведь выходя на замену, у него нет уверенности, к тому же у него сейчас ушла скорость.

«Нужно понимать, что человеку уже 34 года. По‑моему, лучше пусть идёт в менее классную команду, но играл бы там в основе. Появился бы кураж», - заявил Колыванов в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.