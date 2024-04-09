Камоцци: Абаскаль должен уйти

Советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Специалист считает, что испанский специалист должен уйти, ведь при не команда не становится стабильнее.

«Его надо было еще раньше убирать. Этот сезон можно считать провальным», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

В минувшем туре «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Динамо» (2:1) и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.