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Шалимов: «В матче с «Ростовом» «Сочи» выглядел очень прилично»

09 Апреля 2024 • 13:01 Комментировать
Ростов
2:2
Сочи

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

Специалист отметил, что сочинцы провели хороший матч, однако для того, чтобы сохранить прописку в РПЛ, команде необходимо одерживать победы.

«Сочи» выглядел очень прилично — команда перестроилась на 4-3-3, стала набирать очки, но ничьих может и не хватить, для того, чтобы сохранить место в РПЛ, нужны победы», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отметим, что южане не знают побед в чемпионате России с октября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Шалимов Сочи

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