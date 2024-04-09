Деменко назвал решающий матч в чемпионской гонке РПЛ

Экс-футболист Максим Деменко высказал мнение о значимости поединка 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Матч «Краснодара» с «Зенитом» - решающий в чемпионской гонке. В случае победы «Зенита» «Краснодару» будет сложнее. Если сыграют вничью с «Краснодаром», то у «Динамо» ещё будут шансы», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в ближайший уик-энд на домашнем стадионе «быков». Начало встречи запланировано в 17:00 мск. В преддверии этого поединка краснодарцы отстают от питерцев на одно очко в таблице РПЛ.