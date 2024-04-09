Шалимов: «Постепенно Мусаев перестраивает «Краснодар»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о возвращении Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара».

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте, сменив серба Владимира Ивича.

В матче 23-го тура РПЛ «быки» под руководством нового тренера одержали победу над «Пари НН» (4:3) и закрепились на втором месте в турнирной таблице.

«Постепенно Мусаев перестраивает команду — убрали из состава Кайо, повыше стал играть Сперцян, что точно пошло на пользу», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На сегодняшний день отставание «быков» от лидирующего в турнирной таблице чемпионата России «Зенита» составляет два балла. До конца сезона командам осталось провести по восемь матчей.