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Максим Лайкин: «Хочу бороться за место в составе «Спартака»

09 Апреля 2024 • 12:45 Комментировать

Опорный полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, который вторую часть сезона проводит в аренде в тульском «Арсенале», высказался о своём будущем в составе столичного клуба.

Игрок отметил, что хотел бы вернуться в «Спартак» и хотел бы бороться за место в стартовом составе.

«Я ушел в аренду, чтобы набраться опыта, но из-за каких-то причин я его не получаю», - приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, что 20-летний футболист в первой части сезона Российской премьер-лиги провел лишь две минуты на поле. Его соглашение с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
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