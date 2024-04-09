Максим Лайкин: «Хочу бороться за место в составе «Спартака»

Опорный полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, который вторую часть сезона проводит в аренде в тульском «Арсенале», высказался о своём будущем в составе столичного клуба.

Игрок отметил, что хотел бы вернуться в «Спартак» и хотел бы бороться за место в стартовом составе.

«Я ушел в аренду, чтобы набраться опыта, но из-за каких-то причин я его не получаю», - приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, что 20-летний футболист в первой части сезона Российской премьер-лиги провел лишь две минуты на поле. Его соглашение с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года.