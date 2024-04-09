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Шалимов подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Балтикой»

09 Апреля 2024 • 12:34 Комментировать
Пари НН
3:4
Краснодар

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о победе «Зенита» над калининградской «Балтики» (1:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Тренер отметил взаимодействия на флангах у питерской команды, у которой было большое количество забеганий.

«В целом же матч прошел при подавляющем преимуществе хозяев, могли победить гораздо крупнее, но очень прилично сыграл вратарь «Балтики». Плохая новость для «Зенита» — карточка и дисквалификация на «Краснодар» Вендела», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Команды проведут очный матч в субботу, 13 апреля. 

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