Шалимов подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Балтикой»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о победе «Зенита» над калининградской «Балтики» (1:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Тренер отметил взаимодействия на флангах у питерской команды, у которой было большое количество забеганий.

«В целом же матч прошел при подавляющем преимуществе хозяев, могли победить гораздо крупнее, но очень прилично сыграл вратарь «Балтики». Плохая новость для «Зенита» — карточка и дисквалификация на «Краснодар» Вендела», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Команды проведут очный матч в субботу, 13 апреля.