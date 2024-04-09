Камоцци: «Абаскаль должен уйти из «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, высказал свое мнение относительно будущего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Считаю, лучше подождать окончания сезона. Но Абаскаль, в любом случае, должен уйти из «Спартака», - передает слова Камоцци «РИА Новости».

Напомним, что испанский наставник возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Контракт между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

После 22 матчей «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем поединке «Спартак» на выезде одолел «Динамо» со счетом 2:1.