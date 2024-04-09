Шалимов: «Таким бледным эмоционально, как в матче с ЦСКА, я «Факел» давно не видел»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ, в котором ЦСКА уверенно обыграл «Факел» (4:1).

По мнению специалиста, команда из Воронежа провалила прошедшую встречу, ничего не сумев противопоставить своему сопернику, особенно в атаке.

«Воронежцы не приспособились к схеме «армейцев», и, на мой взгляд, не хватило накала — таким бледным эмоционально я «Факел» давно не видел, команда просто попала под разрыв», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После этого поражения «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. ЦСКА, в свою очередь, занимает четвёртую строчку, имея в своём активе 36 баллов.