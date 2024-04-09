Пономарёв назвал самого перспективного тренера в РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 23-го тура РПЛ.

- Среди лидеров чемпионата очки в этом туре потеряло только «Динамо». Как оцените этот факт?

- «Динамо» выглядело лучше «Спартака» в этом матче. Но Соболев простоял два тайма и забил два мяча. Вот в чем заключается футбол. И попробуй не поставь его на следующую игру, хотя он бездельничал два тайма. А что касается лидеров, они взяли свои очки. Ничего удивительного здесь нет. «Краснодар», правда, еле-еле выиграл у «Пари НН», как и «Зенит» у «Балтики». Какой-то спад у этих команд есть. Видно, что они сбавляют обороты. Но мне жалко, что «Динамо» проиграло. ЦСКА сейчас хорошо выглядит, «Локомотив» неплохо. Сейчас посмотрим, как эти две команды сыграют между собой. Если «армейцы» сумеют выиграть, то будут претендовать на третье место. На второе – трудно претендовать. Хотя если у «Краснодара» продолжится спад, то и это возможно.

- «Динамо» еще в золотой гонке после проигрыша «Спартаку»?

- Конечно. Команда соберется, сделает определенные выводы. Лещук у них, конечно, напорол очень прилично. Так нельзя отбивать мячи.

- «Динамо» вообще много пропускает в последних матчах.

- Да-да. Оборона у «бело-голубых» слабая. Видимо, Личка не очень хорошо разбирается в этом компоненте. И потом, в защите у «Динамо» много латиноамериканцев, а они не любят играть в обороне. Я много ездил по Южной Америке, эти ребята любят бегать в нападении, красоваться. В защиту их ставят только в том случае, если они плохо играют впереди. Куда их еще девать?

- «Динамо» никак не может выиграть у «Спартака». За 12 матчей всего одна победа. Это случайность, или видите закономерность?

- В последнее время действительно «Спартак» опережает «Динамо» по победам. Трудно сказать почему. Думаю, везение играет здесь не последнюю роль. Лещук два раза отбил около себя мяч. Отбей его ногой, и все было бы нормально. Динамовцы бы выиграли 1:0.

- «Краснодар» с трудом выиграл у «Пари НН». В прошлом туре сыграл вничью с «Локомотивом». Почему очки сейчас даются с таким скрипом? Это связано со сменой тренера?

- «Быки» немного успокоились и подустали. Они думают, что выиграют в легком темпе. Команда у них мобильная, хорошо атакует, много забивает и мало пропускает. Так что перспектива у команды хорошая, если ребята будут работать.

- «Зенит» скромно выиграл у «Балтики», 1:0. Как думаете, почему питерцы забили всего один мяч?

- У «Зенита» есть неплохой игрок Педро, который как раз забил этот единственный мяч. Я наблюдаю за его игрой. Ему везет. Но он работает, в отличие, например, от Чалова, который бездельник. У Педро неплохой дриблинг, и вообще хорошие перспективы, при том, что парню всего 18 лет.

- «Зенит» еще будет терять очки в этом чемпионате?

- Должен. Оборона мне у него не очень нравится. Впереди, если плотно прихватить футболистов, они выдыхаются. У питерцев сейчас нет такой мобильности, как была раньше, когда они выхолодили на поле, и я знал, что они победят. Сейчас такой уверенности нет.

- Что касается нижней части таблицы, «Сочи» снова взял очки, на этот раз сыграв вничью с «Ростовом». От зоны стыков сейчас шесть очков. Есть шансы на спасение?

- Есть и у «Сочи», и у «Балтики», которая мне очень нравится. Игнашевич сделал очень приличную команду, но ей не везет, особенно при реализации моментов. В обороне там все в порядке. Я считаю Игнашевича самым перспективным тренером в РПЛ.

Реклама

Елена Григорьевская