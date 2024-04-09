Защитник «Сочи» Чистяков заявил, что переживает за своё будущее

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков, который принадлежит питерскому «Зениту», заявил, что переживает за своё будущее, однако отметил, что будет продолжать работать.

«На данный момент я хочу получать как можно больше игрового времени в «Сочи», остаться с этой командой в РПЛ. Летом уже будем смотреть по ситуации», - приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, две из которых за «Сочи», но не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.