Деменко вынес вердикт по будущему Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о дальнейших перспективах испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
«Уверен, что Абаскаля уберут до конца сезона. Он работает с 2022 года, а команда ничего не выиграла, вылетала из Кубка. Есть проблемы, и руководство это понимает», - передает слова Деменко «Чемпионат».
Срок действующего контракта Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года.
В последнем матче Премьер-лиги «Спартак» на выезде победил столичное «Динамо» со счетом 2:1. После этого успеха «народная команда» занимает шестое место в таблице.
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