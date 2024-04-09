Кузьмичёв: «Ивич — топ-тренер, он способен давать результат»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о работе экс-главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который был отправлен в отставку в марте нынешнего года.

Напомним, сербский специалист был уволен после того, как «быки» выбыли из Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2).

«Ивич — топ-тренер, он способен давать результат. Своей работой в России он показал, что умеет делать игроков лучше», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Также Кузьмичёв выразил мнение, что стиль игры Ивича не подошёл бы московскому «Спартаку».

В настоящий момент сербский тренер находится без клуба. Помимо «Краснодара», ранее он также возглавлял «Уотфорд», ПАОК и «Маккаби» из Тель-Авива.