Гранат рассказал, чего не хватает «Динамо» в борьбе за чемпионство

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что основными фаворитами на чемпионство являются питерский «Зенит» и «Краснодар».

«Когда команде тяжело, нужны лидеры и исполнители, а сейчас в «Динамо» я таких не вижу», - приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» в последнем туре потерпело поражение от «Спартака» (1:2) на своём поле. Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.