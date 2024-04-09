Бушманов: «Янсен — спорная кандидатура для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном назначении экс-тренера АЗ Паскаля Янсена на пост наставника «Спартака».

Ранее сообщалось, что нидерландский специалист уже находится в Москве, где ему предстоит пройти собеседование с руководителями «Спартака».

«На первый взгляд это опять спорная кандидатура. «Спартак» — особенная команда. В идеале нужен тренер, который не только что-то выигрывал в своей карьере, а который будет ставить атакующий футбол», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Спартак», который сейчас возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.