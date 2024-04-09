Аршавин высказался о возможной отставке Абаскаля

«Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером. Если бы Абаскаль докатил до конца и еще бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и теплым», - заявил Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».