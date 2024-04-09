Аршавин высказался о возможной отставке Абаскаля

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Экс-игрок сборной России отметил, что верит инсайдеру, который заявил, что решение об уходе испанца уже было принято до встречи с «Динамо» (2:1) в 23-м туре Российской премьер-лиги.
«Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером. Если бы Абаскаль докатил до конца и еще бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и теплым», - заявил Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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