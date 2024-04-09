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Тренер ЦСКА Федотов — о своём контракте: «Какой смысл об этом говорить?»

09 Апреля 2024 • 11:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию о том, что московский клуб предложил ему продлить контракт.

«Давайте мы будем спокойно трудиться и достигать определённого результата. Какой смысл об этом говорить?» — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года, ранее он работал в «Оренбурге» и «Сочи».

После 22 туров текущего розыгрыша чемпионата России «армейцы» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой следующий матч команда Федотова проведёт 13 апреля в гостях против московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов

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