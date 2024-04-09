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В «Спартаке» сделали заявление о будущем Абаскаля

09 Апреля 2024 • 11:33 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Пресс-служба московского «Спартака» сделала официальное заявление по поводу будущего главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что испанский специалист должен покинуть столичный клуб после матча 23-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:1) вне зависимости от результата.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Сочи». Игра состоится в субботу, 13 апреля. 

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