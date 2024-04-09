Карпин и Семак - в числе претендентов на награду тренеру месяца

Пресс-служба РПЛ огласила список из пяти претендентов на награду лучшему тренеру в марте. За индивидуальный приз поборются следующие специалисты: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Марцел Личка («Динамо»), Давид Деограсия («Оренбург») и Сергей Ташуев («Факел»).

Победитель в номинации будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов телеканала «Матч Премьер» и болельщиков.

Добавим, что после 22 матчей лидером чемпионата России является петербургский «Зенит». На второй позиции располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо».