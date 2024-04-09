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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин и Семак - в числе претендентов на награду тренеру месяца

09 Апреля 2024 • 11:29 Комментировать

Пресс-служба РПЛ огласила список из пяти претендентов на награду лучшему тренеру в марте. За индивидуальный приз поборются следующие специалисты: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Марцел Личка («Динамо»), Давид Деограсия («Оренбург») и Сергей Ташуев («Факел»).

Победитель в номинации будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов телеканала «Матч Премьер» и болельщиков.

Добавим, что после 22 матчей лидером чемпионата России является петербургский «Зенит». На второй позиции располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Сергей Ташуев Марцел Личка Давид Деограсия ещё теги
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