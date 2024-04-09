Ветеран «Динамо» Пильгуй обратился к Лещуку

Ветеран московского «Динамо» Владимир Пильгуй обратился к голкиперу столичного клуба Игорю Лещуку, который совершил две роковые ошибки в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» (1:2).

Пильгуй отметил, что в таких ситуациях не нужно опускать руки и нужно продолжать трудиться максимально, ведь нет таких вратарей, которые не допускают ошибки.

«Даже самые знаменитые голкиперы оказывались в подобных ситуациях — но продолжали верить в себя и работать над собой», - приводит слова Пильгуя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, уступая питерскому «Зениту» шесть очков.