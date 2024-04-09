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Глущенков: «После поражения от «Балтики» с Юраном был не самый позитивный разговор»

09 Апреля 2024 • 11:23 Комментировать
Оренбург
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Пари НН
14.04 12:00

Защитник «Пари НН» Кирилл Глущенков рассказал, как главный тренер команды Сергей Юран воспринял поражение от «Балтики» (0:2) в матче 22-го тура РПЛ.

По словам футболиста, Юран был недоволен игрой нижегородцев, поэтому провёл со своими подопечными далеко не самую позитивную беседу.

«То, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Это был не самый позитивный разговор. Не знаю, все ли целы после него, но все вроде бы остались живы», — цитирует Глущенкова «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Пари НН», набравший 28 очков в 22 проведённых матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 

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Сергей Юран Пари НН Кирилл Глущенков ещё теги

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