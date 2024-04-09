Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал проблемы, с которыми команда столкнулась в текущем сезоне.

- «Локомотив» пытается и ищет себя. В команде я не вижу безразличных ребят. Команда себя ищет, «Спартак» по инерции идёт, а в «Локомотиве» более здоровая атмосфера.

Мне кажется, «Локо» не нашёл ту надёжность в обороне, тот баланс. В каждой игре пропускает команда, и моменты создаются у их ворот. Может быть, нет надёжности в обороне, поэтому у игроков создаётся скованность. Видно, что ребята переживают, у «Локомотива» есть моменты, но пропускать столько нельзя, нужно найти баланс между обороной и атакой», — сказал Гуренко.