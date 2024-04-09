Орлов назвал приемлемый результат для «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, каким будет приемлемый результат для питерского «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Ничья на выезде – это будет хорошо? Да, не проиграть. Не проиграть», — заявил Орлов в выпуске на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что команда с берегов Невы занимает первое место в турнирной таблице, опережая «быков» на одно очко. Тройку замыкает московское «Динамо», которое уступает лидеру шесть баллов.

Центральный матч второго круга РПЛ состоится в субботу, 13 апреля. Свисток о начале поединка прозвучит в 17:00 по московскому времени.