Названы лучшие 11 игроков 23-го тура Премьер-лиги

Журналисты портала Whoscored представили символическую сборную 23-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан хавбек столичного ЦСКА Иван Обляков с оценкой 8,7.

Сборная тура: Евгений Латышонок («Балтика»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Данила Хотулёв, Матиас Перес, Лео Гогличидзе (все - «Оренбург»), Иван Обляков (ЦСКА), Николай Калинский («Пари НН»), Антон Миранчук («Локомотив»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба - «Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).

После 22 проведенных матчей лидирует «Зенит». На втором месте находится «Краснодар», а на третьем – «Динамо».