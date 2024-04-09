Губерниев: «Встрепенуть этот «Спартак» может только Черчесов»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что только бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов способен помочь «Спартаку» в сложной ситуации.

При этом журналист отметил, что прямо сейчас нет смысла отправлять в отставку нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Красно-белые» могут вообще посыпаться, если его (Абаскаля) не будет. Нужно было раньше резать по живому, спокойно приглашать Черчесова. Считаю, что встрепенуть этот «Спартак» может только Станислав Саламович», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От первого «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на девять баллов.