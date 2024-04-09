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Губерниев: «Встрепенуть этот «Спартак» может только Черчесов»

09 Апреля 2024 • 11:08 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что только бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов способен помочь «Спартаку» в сложной ситуации.

При этом журналист отметил, что прямо сейчас нет смысла отправлять в отставку нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Красно-белые» могут вообще посыпаться, если его (Абаскаля) не будет. Нужно было раньше резать по живому, спокойно приглашать Черчесова. Считаю, что встрепенуть этот «Спартак» может только Станислав Саламович», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От первого «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Дмитрий Губерниев ещё теги

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