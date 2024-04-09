Агент Маргасова высказался о будущем защитника в «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что игрок сосредоточен на выполнении задачи, чтобы сохранить сочинский клуб в РПЛ.

«Были контакты с другими клубами? Нет, с другими клубами мы не общались», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

31-летний футболист выступает за «Сочи» с 2020 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Маргасов принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ.