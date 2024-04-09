Игонин назвал количество конкурентов «Зенита» в РПЛ

«Нам бы хотелось, чтобы их участвовало больше, но по факту получается, что условные конкуренты «Зенита» меняются местами и по сути, если по количеству, то это два клуба. Если по названию – четыре», - высказался Игонин на ютуб-канале «Такой футбол».