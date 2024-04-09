Игонин назвал количество конкурентов «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о конкурентах команды Сергея Семака в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Нам бы хотелось, чтобы их участвовало больше, но по факту получается, что условные конкуренты «Зенита» меняются местами и по сути, если по количеству, то это два клуба. Если по названию – четыре», - высказался Игонин на ютуб-канале «Такой футбол».
После 22 матчей «Зенит» набрал 44 балла и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. Топ-3 замыкает столичное «Динамо».
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