Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал футболиста команды, который мог бы сыграть в нападении.

«Миранчука нельзя ставить на позицию форварда. Он несколько другой игрок, привык атаковать из глубины поля, разыгрывать. Кто может стать нападающим? С этой задачей вполне может справиться Глушенков, но для этого нужно в середине перестроить игру. С края атакует Пиняев и не понимает, что ему делать. Когда был Дзюба, он знал, что сейчас пройду по флангу, подам, и Дзюба там зацепится. А сейчас не знает, что делать, - пас назад, потеря атаки, потеря темпа.

Мне кажется, что тренерский штаб просто не может перестроить команду на игру с нападающим не Дзюбой. Глушенков-то сильный нападающий, но он не столб. Тут нужна другая тактика, а её нет сегодня в «Локомотиве», — сказал Наумов.