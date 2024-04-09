Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поставил в пример слова сэра Алекса Фергюсона с ситуацией в «Спартаке» и возможным увольнением главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я эту тему не люблю развивать, потому что это мешает работать любому тренеру. И тот, кого надо снять, и кого не надо снимать, на любого специалиста это действует негативно. Некоторые могут что угодно говорить по этому поводу, но если мы обратимся к мнению тренера-гиганта Алекса Фергюсона, то он в своей книге тоже писал, что всякие высказывания влияют на тренера. В это же время чрезвычайно важна поддержка в клубе для тренера. При этом, он же говорит, что эти разговоры так или иначе влияют на решение руководства клуба, если и руководство не поддерживает тренера, то там крайне тяжело работать.

Я не знаю, в каком психологическом состоянии находится Абаскаль, но по внешнему виду заметно, что он дёргается. Частая смена состава воспринимается, как неуверенность в его действиях», — сказал Гаджиев.